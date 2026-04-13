Koniec z PRL-em na ulicach Warszawy. Taki będzie nowy motyw świątecznej iluminacji

Koniec estetyki PRL-u. Gdzie rozbłysną nowe iluminacje w Warszawie?

Stołeczne ulice przez ostatnie sezony zdobiły instalacje świetlne nawiązujące do czasów PRL-u. Ten rozdział został już jednak zamknięty, a dotychczasowe ozdoby zastąpią zupełnie nowe projekty. Pierwsze efekty tych zmian zobaczymy pod koniec 2026 roku. Dekoracje tradycyjnie rozświetlą Trakt Królewski, a także obszar Starego i Nowego Miasta. Kolorowych akcentów nie zabraknie również na ulicy Świętokrzyskiej, Marszałkowskiej oraz na nowym Placu Centralnym. Zarząd Dróg Miejskich bierze dodatkowo pod uwagę montaż oświetlenia w Alejach Ujazdowskich i na Placu Na Rozdrożu.

Urzędnicy rozpoczęli już poszukiwania firmy, która weźmie na siebie kompleksową realizację tego zadania na lata 2026-2029. Wybrany wykonawca będzie odpowiadał za stworzenie koncepcji, dostarczenie sprzętu, montaż, regularny serwis, a następnie bezpieczny demontaż i magazynowanie instalacji. Tym razem koncepcja wizualna ma mocno czerpać z bogatej historii i lokalnych tradycji stolicy.

- W projekcie powinny zostać uwzględnione: legenda o Syrence Warszawskiej, legendy o Bazyliszku, legendy o Warsie i Sawie oraz legendy o Złotej Kaczce. Dekoracje powinny również przedstawiać co najmniej pięć postaci historycznych i kulturowych związanych z Warszawą, a także odnosić się do motywu muzyki związanej ze stolicą, rozumianej jako element tożsamości i tradycji miasta - poinformował ZDM.

Kolejna część świetlnych instalacji ma z kolei akcentować współczesny charakter centrum Warszawy. Urzędnikom zależy na połączeniu prostych, geometrycznych form z inspiracjami czerpanymi z natury. Taka fuzja ma stanowić wizualny symbol miejskiej różnorodności, skomplikowanej sieci zależności oraz ciągłego przenikania się rozmaitych kultur. Stałym i niezmiennym punktem zimowego programu pozostanie oczywiście ogromna choinka na Placu Zamkowym, pod którą w dniu oficjalnego odpalenia lampek co roku gromadzą się tłumy mieszkańców i turystów.

Całoroczne świetlne instalacje w centrum Warszawy

Stołeczni drogowcy zapowiadają, że nowa wizja wykracza daleko poza standardowy, zimowy okres świąteczny. Projektanci chcą zatrzymać magię świateł na dłużej.

- Szukamy wykonawcy, który zajmie się nie tylko dekoracjami sezonowymi, ale i tymi, które będą rozświetlały miasto przez cały rok. Chcemy, aby całoroczne iluminacje pojawiły się w rejonie fontanny w Parku Świętokrzyskim, a także na Placu Centralnym. W ramach projektu powstaną m.in. Ogród Świateł oraz ruchome animacje "floor projection" - nawierzchnia stanie się ekranem, na którym będą wyświetlane zapętlone obrazy - przekazali.

Wspomniane całoroczne instalacje świetlne mają wpisywać się w planowany przez miasto motyw botaniczny.

Połowa lutego, a iluminacja w Warszawie wciąż świeci! To ostatnia szansa, by ją zobaczyć