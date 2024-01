Kości odkopane na budowie metra. To mogą być konie żyjące setki lat temu

Nietypowe odkrycie na budowie metra

Budowniczowie metra natknęli się na to znalezisko w rejonie, gdzie powstaje przyszła stacja Lazurowa. Archeolodzy dokonali wstępnych oględzin i żeby nie wstrzymywać prac przetransportowali kości do Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że to kości kilku koni. - Możliwe, że zwierzę lub zwierzęta te żyły od 150 do nawet 500 lat temu. Archeolodzy będą teraz szukać odpowiedzi na pytanie, czy konie były używane jako pociągowe, czy może do jazdy wierzchem - co oznaczałoby, że służyły wojskowym - przekazała Anna Bartoń, rzeczniczka Metra Warszawskiego.

To kolejne znalezisko

To nie pierwszy raz, kiedy podczas budowy metra wykopywane są takie niespodzianki. Na stacji Bródno robotnicy odkryli wśród mas piasku czaszkę prażubra, a podczas powstawania stacji Zacisze odnaleziono pochodzący sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat kawałek żuchwy mamuta. Na terenie dzisiejszej stacji Płocka odkopano też kości samicy prehistorycznego słonia leśnego. Czy obecne znalezisko będzie ostatnim? Prace mają zakończyć się dopiero w październiku 2025 r.