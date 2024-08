Koszmar nad Zalewem Zegrzyńskim! Kąpiel wykluczona, jest komunikat

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Sinice zaatakowały Zalew Zegrzyński. Jest komunikat Sanepidu, chodzi między innymi o Nieporęt

Kiedy z powodu upałów zakwitają sinice, nie można pod żadnym pozorem wchodzić do wody! Niestety, teraz znienawidzone przez żądnych ochłody urlopowiczów cyjanobakterie znowu zaatakowały. Tym razem wzięły na celownik nie bałtyckie plaże, a Zalew Zegrzyński pod Warszawą! Niestety kąpiel w Zalewie Zegrzyńskim w dwóch popularnych miejscach jest teraz wykluczona mimo upałów i chęci licznych osób do ucieczki przed skwarem. W najnowszym komunikacie Sanepidu poinformowano, że z powodu zakwitu sinic wejście do wody nie jest możliwe na kąpielisku "Dzika Plaża" w Nieporęcie oraz nad Narwią w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli przy ul. 600-lecia w Wieliszewie.

Na szczęście można się kąpać w pobliskim Serocku. Poinformował o tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legionowie. Aktualne informacje dotyczące stanu wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://sk.gis.gov.pl/kapieliska/. Warto śledzić komunikaty, bo sytuacja może się zmienić nawet z dnia na dzień. Tymczasem kąpiel w wodzie z sinicami, czyli cyjanobakteriami, naraża nas na przykre dolegliwości układu pokarmowego, wysypki na skórze i zaczerwienienie spojówek.

Sprawdź nasz Serwis Kąpieliskowy 🏊 Znajdziesz tam informacje o wszystkich kąpieliskach działających w Polsce 💦🏖️ Więcej: https://t.co/3X6Vi0Ggj3 pic.twitter.com/h8IRTYmcep— Główny Inspektorat Sanitarny (@GIS_gov) July 19, 2024

