Koszmarna prognoza pogody dla Warszawy. Ostrzeżenie IMGW

Warszawa. Prognoza pogody 19.11/20.11.2024 r.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie 1. stopnia dla Warszawy i zachodnich powiatów województwa mazowieckiego. Eksperci prognozują silny wiatr z południowego zachodu i zachodu osiągający prędkość do 30 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje od godz. 21 we wtorek 19 listopada do godz. 8 rano w środę, 20 listopada.

Atak zimy w Warszawie. Pierwszy śnieg w tym sezonie

Mazowieckie. Prognoza pogody IMGW dla Warszawy i sąsiednich powiatów [19.11-20.11.2024 r.]

W nocy z wtorku na środę możemy spodziewać się całkowitego zachmurzenia z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na północy i wschodzie początkowo także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od 3°C do 6°C; w drugiej połowie nocy przejściowo wzrost temperatury do 8°C, 10°C. IMGW zapowiada wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na północy i zachodzie do 80 km/h, południowy i południowo-zachodni.

Prognoza pogody na środę dla województwa mazowieckiego wcale nie zapowiada się lepiej. W dzień zachmurzenie duże, w drugiej połowie dnia od zachodu postępujące większe przejaśnienia. Wciąż towarzyszyć będzie nam deszcz i deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4°C na północnym zachodzie do 8°C na wschodzie, przeważnie wystąpi w pierwszej połowie dnia. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, zachodni.