Wielka przebudowa Woronicza po tragicznym wypadku. ZDM składa obietnicę

Warszawa. Zmiany na skrzyżowaniu Woronicza i Spartańskiej

Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie ogłosił przetarg na wykonawcę, który postawi sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Woronicza i Spartańskiej. W tym roku doszło tam do tragicznego wypadku - kierowca potrącił pieszą (zabijając ją na miejscu, druga osoba zmarła w szpitalu) i wjechał w przystanek pełen ludzi oczekujących na autobus.

ZDM na oferty czeka do 2 grudnia 2024 roku. Po wybraniu najlepszej propozycji wykonawca będzie musiał sfinalizować prace w ciągu 150 dni od podpisania umowy. Jednak sygnalizacja świetlna to dopiero początek.

ZDM zapowiada przebudowę Woronicza

Dotychczasowe przejście na wysokości ul. Woronicza 29 zostanie przesunięte bliżej skrzyżowania oraz wyposażone w azyl. Na skrzyżowaniu po zmianach będzie także tylko po jednym pasie do jazdy prosto. Na jezdni w stronę ul. Wołoskiej lewy pas będzie służył tylko do skrętu w lewo. Analogicznie na jezdni w stronę ul. Racjonalizacji – lewy pas będzie służył do zjazdu do zajezdni. Dopiero za skrzyżowaniem jezdnia rozszerzy się ponownie do dwóch pasów.

W ramach przebudowy zwężony zostanie także wlot w ul. Spartańską. Przebudowane zostaną również chodniki oraz przystanek „Zajezdnia Woronicza” 02. Powstaną także dwa przejazdy rowerowe. Jeden przez ul. Spartańską łączący się z drogą dla rowerów ciągnącą się wzdłuż ulicy oraz drugim przejazdem przez ul. Woronicza po zachodniej stronie skrzyżowania.

W przygotowaniu jest ponadto projekt drogi dla rowerów wzdłuż ul. Woronicza. Powstanie po północnej stronie ulicy na odcinku od ul. Wołoskiej do ul. Etiudy Rewolucyjnej. Nowa droga ma zostać wyznaczona kosztem nad wyraz szerokiej jezdni, tym samym również wpływając pozytywnie na bezpieczeństwo.

Dlaczego dopiero teraz?

Dopiero na przełomie października i listopada otrzymano dokumentację projektową na budowę sygnalizacji na Woronicza, tłumaczy Zarząd Dróg Miejskich.

O braku bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu wiadomo jednak od czasu audytu bezpieczeństwa przeprowadzonego w 2017 roku. Wiele przejść w Warszawie zakwalifikowano jako "najwyższego ryzyka" i wymagają pilnego wprowadzenia lepszych rozwiązań. ZDM obiecuje: "Pewne jest, że każde przejście wymagające zmian takowe przejdzie". Potrzebuje jednak czasu.

"Zaprojektowanie takich zmian jak budowa sygnalizacji świetlnej wymaga czasu. Zwłaszcza że zmian na skrzyżowaniu ulic Woronicza i Spartańskiej jest więcej. Natomiast niemal zaraz po otrzymaniu dokumentów ogłosiliśmy przetarg na wdrożenie tych zmian w życie. Niestety nie wszystko da się zrobić na raz" - tłumaczy ZDM.

W tym roku zmiany wprowadzono na przejściach przez ul. Maczka na wysokości ul. Niedzielskiego „Żywiciela”, przy ul. Rembielińskiej 8, na skrzyżowaniu ulic Branickiego i Sarmackiej. Kolejne są w toku: na skrzyżowaniach ulic Augustówka i Zawodzie oraz Krasińskiego i Przasnyskiej, ulic Powązkowskiej i Obrońców Tobruku.