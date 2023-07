Koszmarny wypadek na placu zabaw pod Warszawą! 5-latka zabrał śmigłowiec

Wypadek na placu zabaw pod Warszawą. 5-latek spadł z zabawki i zabrał go śmigłowiec

Na placu zabaw w Błoniu doszło w piątek, 14 lipca, do wypadku, w czasie którego 5-latek spadł z zabawki typu: pajączek. Do zdarzenia doszło przed godz. 16. Okazało się, że chłopiec doznał poważnych obrażeń ciała i choć był przytomny, na miejsce zadysponowano służby ratownicze. - Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia i przetransportowaliśmy poszkodowanego do śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - relacjonuje mł. bryg. Kazimierz Jaworski, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Maszyna zabrała następnie 5-latka do jednego ze szpitali w Warszawie. Jak informuje PAP, chłopiec znajdował się w tym czasie pod opieką rodziców - obydwoje byli trzeźwi. Na miejscu wypadku interweniowała również policja.

Sonda Czy planujesz mieć dzieci? Tak Nie Nie wiem