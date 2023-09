Krakowskie Przedmieście wciąż będzie deptakiem. Ale tylko w weekendy

Dramatyczna akcja ratunkowa. Z wody wyłowiono ciało mężczyzny. "Wskoczył do niej i już nie wypłynął"

Krakowskie Przedmieście deptakiem w weekendy

Jak zapowiedział ratusza, odcinek Traktu Królewskiego, od ul. Świętokrzyskiej do Miodowej, będzie zmieniał się w strefę pieszo-rowerową w noce z piątku na sobotę. Tradycyjnie, podstawowa organizacja ruchu w to miejsce będzie wracała w poniedziałki, przed świtem. W ten sposób deptak będzie funkcjonował w każdy weekend, aż do 29 października.

Droga zamknięta dla kierowców

Gdy Krakowskie Przedmieście będzie deptakiem, możliwość dojazdu do posesji będą mieli wyłącznie mieszkańcy posiadający specjalne identyfikatory. Wjazd uprawnionych pojazdów na zamknięty fragment drogi będzie odbywał się ulicami Tokarzewskiego-Karaszewicza i Bednarską. Na tej drugiej wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy, utrzymany zostanie także zakaz zatrzymywania się.

Przejezdne będzie skrzyżowanie ulic Świętokrzyskiej i Nowy Świat, ale bez możliwości skrętu w kierunku Krakowskiego Przedmieścia.

Autobusy miejskie na objazdach

Weekendowo zamykany odcinek Krakowskiego Przedmieścia sprawi, że we wrześniowe i październikowe soboty i niedziele autobusy linii 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 222, 503, 518 będą kursowały trasami objazdowymi w obu kierunkach.

Linie 106, 111, 116, 180, 503 i 518 pojadą przez pl. S. Małachowskiego, ulice Kredytową i Jasną (w kierunku Powiśla, Gocławia i Mokotowa) oraz Mazowiecką i Królewską (w kierunku Woli i Muranowa).

Autobusy 128 i 175 w kierunku Ochoty pojadą z pl. marsz. J. Piłsudskiego ulicami Senatorską, Wierzbową, Królewską i Marszałkowską, a w drugą stronę Marszałkowską i Królewską.

Autobusy linii 178 w kierunku Konwiktorskiej skręcą z ulicy Świętokrzyskiej w Mazowiecką, by przez pl. marsz. J. Piłsudskiego i Senatorską wrócić na trasę. W przeciwnym kierunku autobusy pojadą ulicami Senatorską, Wierzbową, Królewską i Marszałkowską.

Natomiast 222 z Bielańskiej pojadą przez pl. marsz. J. Piłsudskiego, ulice Królewską, Kredytową i Świętokrzyską do Nowego Światu. W drugim kierunku autobusy kursować będą ulicami Mazowiecką, Królewską, przez pl. marsz. J. Piłsudskiego do Senatorskiej.

Z kolei nocne autobusy linii N44 będą kursowały objazdami w noce z: piątku na sobotę, z soboty na niedzielę i z niedzieli na poniedziałek. Ich trasa przebiegać będzie: ul. Senatorską, pl. marsz. J. Piłsudskiego, Królewską i Marszałkowską.