Kristina miała polecieć do chłopaka w Grecji. Zniknęła. Nowe fakty w sprawie 25-latki

Wszyscy zastanawiali się, co się stało z 25-letnią blondynką z Mazowsza. 6 maja powiadomiła swoich bliskich, że leci do Grecji. Chciała spotkać się tam ze swoim partnerem. Ostatni raz rodzina rozmawiała z nią 25 maja. Potem kontakt się urwał.

Zawiadomiona o zniknięciu dziewczyny policja od razu podała jej rysopis i opublikowała zdjęcia. Komunikat lotem błyskawicy rozszedł się po sieci i był cytowany przez wszystkie media internetowe oraz organizacje pozarządowe szukające zaginionych osób.

Po kilku dniach zagadka się w końcu rozwiązała. W niedzielę (30 czerwca) policjanci z Wyszkowa podali nowe informacje w serwisie Facebook. - Dzięki międzynarodowej współpracy Policji, kobieta odnalazła się. Na szczęście nawiązano z nią kontakt i upewniono się, że nic jej nie grozi. 25-latka już nawiązała kontakt z rodziną - czytamy w poście. Co dokładnie działo się w tym czasie z młodą kobietą? Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że gdy dziewczyna dowiedziała się o poszukiwaniach, skontaktowała się z policją.

Policja to potwierdza. - Poszła do lokalnej policji. Funkcjonariusze zaopiekowali się nią i przekazali do polskiej policji, że się zgłosiła. Ustalili jej aktualne miejsce pobytu. Potem nawiązała kontakt z rodziną - poiwedziała Wioleta Szymanik z policji w Wyszkowie.

Polka zginęła w Grecji. Została brutalnie zamordowana na wyspie Kos

Podobna historia skończyła się rok wcześniej tragedią. Młoda Anastazja Rubińska z Wrocławia († 27 l.) wyjechała do Grecji ze swoim chłopakiem Michałem, żeby zarobić na lepsze życie. Wyjazd na wyspę Kos skończył się koszmarem. Młoda Polka została brutalnie zgwałcona i uduszona. Głownym podejrzanym jest 33-letni Banglijczyk.