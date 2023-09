Krwawa jatka w parku. 23-latek podźgał nożem dwóch mężczyzn!

Krwawa jatka w radomskim parku

Do krwawego spotkania trzech mężczyzn doszło późnym wieczorem w minioną sobotę (16 września) w parku na radomskim Obozisku. - Około godziny 23 do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu wpłynęło zgłoszenie dotyczące awantury trzech mężczyzn. Na miejsce skierowano patrol Policji, który po przyjeździe nikogo już we wskazanym miejscu nie zastał. Godzinę później szpital powiadomił Policję, że do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zgłosiło się dwóch mężczyzn w wieku 33 i 48 lat. Jeden z nich miał rany kłute klatki piersiowej, a drugi szyi. Radomscy funkcjonariusze skierowani do szpitala szybko ustalili, że mężczyźni zranieni zostali podczas awantury, która wywiązała się w parku - przekazała sierż. Marta Wziątek z radomskiej policji.

Radomscy kryminalni przeanalizowali mnóstwo informacji, przeprowadzili wiele rozmów z potencjalnymi świadkami oraz dokładnie sprawdzili miejsce zdarzenia. Zaledwie kilka godzin po zdarzeniu wytypowali sprawcę tego przestępstwa i zatrzymali go w miejscu zamieszkania w Radomiu. Nożownikiem okazał się 23-latek, który dzień wcześniej podczas awantury w jednym z mieszkań w mieście pobił jeszcze innego, 45-letniego mężczyznę.

23-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa

- Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy przez policję pozwolił prokuratorowi z Prokuratury Radom Wschód prowadzącemu śledztwo przedstawić 23-latkowi zarzut usiłowania zabójstwa oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 33-latka, zarzut usiłowania spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz naruszenia czynności narządu ciała poniżej dni 7 wobec 48-latka oraz zarzut naruszenia czynności narządu ciała poniżej dni 7 wobec 45-letniego mężczyzny - poinformowała sierż. Marta Wziątek.

23-letni nożownik decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.