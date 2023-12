i Autor: Piotr Grzybowski/Super Express, AP Photo/Petr David Josek

Tragedia!

Krwawa strzelanina w Pradze. Rafał Trzaskowski: „Koszmarne wieści”

Prezydent Rafał Trzaskowski zwrócił się do mieszkańców czeskiej Pragi. - Naszym przyjaciołom z siostrzanego miasta przesyłamy wyrazy współczucia w związku z tragicznymi wydarzeniami na terenie Uniwersytetu Karola – czytamy wpis na portalu społecznościowym. To reakcja na tragedię, jaka rozegrała się w centrum stolicy naszych południowych sąsiadów. Szaleniec zastrzelił co najmniej kilkanaście osób.