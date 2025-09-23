Ksiądz i lekarz z mazowieckiego szpitala z zarzutami. Szokujące kulisy śledztwa

Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu prowadzi śledztwo dotyczące obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. W związku z tym zatrzymano lekarza Piotra M. oraz księdza Krzysztofa A., kapelana Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.

− Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące obrotu znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Dr Piotr M. i ksiądz Krzysztof A. mają status podejrzanych − poinformował „Gazetę Wyborczą” Łukasz Ostrowski, zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu.

Lekarzowi zarzucono nieuprawnione posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, za co grozi kara do trzech lat więzienia. Księdzu natomiast postawiono zarzut wprowadzania do obrotu wbrew przepisom ustawy środków odurzających lub substancji w znacznej ilości, za co grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Obaj podejrzani przebywają w areszcie.

Zatrzymany lekarz, Piotr M., dał się poznać już wcześniej z kontrowersyjnego incydentu. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, w kwietniu tego roku, jadąc na dyżur do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, spowodował kolizję drogową. Wezwani na miejsce policjanci odkryli, że mężczyzna ma orzeczone dwa sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.

To jednak nie był koniec problemów. Podczas kontroli w samochodzie lekarza znaleziono przedmiot przypominający broń. Piotr M. został poddany badaniu na obecność środków odurzających, jednak w trakcie badania... pogryzł narkotest!

Ostatecznie pobrano mu krew do badań, które nie wykazały obecności narkotyków w organizmie. Po tym incydencie dyrekcja Radomskiego Szpitala Specjalistycznego rozwiązała z nim umowę o pracę.

Reakcja szpitala i kurii. Sprawa w toku

Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu potwierdziła, że policjanci wyprowadzili Piotra M. ze szpitala w czasie jego dyżuru, jednak zapewniła, że czynności te nie były związane z jego obowiązkami wykonywanymi w szpitalu. W związku z zaistniałą sytuacją z lekarzem rozwiązano umowę ze skutkiem natychmiastowym.

Szpital poinformował również, że otrzymał od biskupa diecezji radomskiej pismo informujące o zakończeniu misji pełnienia posługi kapłańskiej w szpitalu przez księdza Krzysztofa A. Dyrekcji nie przedstawiono przyczyn tej decyzji ani szczegółów sprawy, szpital z księdzem A. po decyzji biskupa rozwiązał umowę o pracę.

Ksiądz Damian Fołtyn, rzecznik Kurii Diecezji Radomskiej, zapytany o sprawę księdza A., odpisał jedynie, że sprawa jest wyjaśniana.

Dyrekcja MSzS w Radomiu zaznacza, że nie wpłynęły do niej żadne skargi, zgłoszenia ani informacje wskazujące na nieprawidłowe postępowanie pracowników w zakresie przechowywania, dystrybucji lub stosowania leków odurzających.

Źródło: Gazeta Wyborcza Radom

