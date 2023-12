i Autor: TikTok/Pixabay Ksiądz pokazał, co robić w Mikołajki. Na końcu trzeba uciekać!

Fajny pomysł

Ksiądz pokazał, co robić w Mikołajki. Na końcu trzeba uciekać!

alig 13:25 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Mikołajki, obchodzone tradycyjnie 6 grudnia, to dzień, który wywołuje uśmiech na twarzy bez względu na wiek. Wystarczy nawet niewielki upominek, by komuś zrobiło się cieplej na sercu. Popularny w mediach społecznościowych ks. Rafał Główczyński SDS, znany jako "Ksiądz z osiedla", podpowiada co robić w Mikołajki. Ten challenge to prawdziwa petarda!