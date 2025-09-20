Księża będą sprawdzać, ilu Polaków chodzi do kościoła! Podano datę

Doroczne liczenie wiernych w kościołach już 19 października. Księża policzą każdego, kto przyjdzie na mszę

W niedzielę, 19 października, we wszystkich parafiach w Polsce odbędzie się doroczne liczenie osób uczestniczących w mszach świętych i przystępujących do komunii. To wydarzenie, znane jako badanie wskaźników tak zwanych dominicantes (chodzących do kościoła na niedzielną mszę) i communicantes (przyjmujących w trakcie tej mszy komunię), organizowane jest co roku jesienią z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski. Wyniki zbierane są przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) i publikowane w „Annuarium Statisticum Ecclesia in Polonia” – Roczniku Statystycznym Kościoła katolickiego w Polsce.

Wyniki ostatnich lat. W 2010 roku 41 proc. chodzących do kościoła, w 2023 29,2 proc.

Według najnowszego rocznika ISKK za rok 2023, wskaźnik dominicantes (uczestnictwa w niedzielnych mszach św.) wyniósł 29,2 proc. wobec 29,5 proc. w 2022 r. i 28,3 proc. w 2021 r. Z kolei communicantes (przystępujących do komunii) osiągnął poziom 14,2 proc., co oznacza niewielki wzrost w porównaniu z 13,9 proc. w 2022 r. i 12,9 proc. w 2021 r. W 2023 r. najwięcej chodzących do kościoła było w diecezji tarnowskiej – 24,4 proc., a zaledwie po 8,5 proc. w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz w diecezji sosnowieckiej.

Jak wygląda porównanie danych z tymi starszymi? Dane za 2019 rok wskazują, że do kościoła chodziło wtedy 36,9. proc. osób według oficjalnych danych będących katolikami, a do komunii przystępowało 16,7 proc. W 2010 roku było to odpowiednio aż 41 proc. i 16,4 proc. Największy spadek pierwszego wskaźnika miał miejsce między 2019 a 2021, około 38-39 proc. do około 28 proc. Miało to związek z pandemią, ale choć ta przeminęła, spadki się utrzymały.

Te dane dotyczą odsetka katolików. Co pokazuje przeliczenie ich na ogół Polaków?

Trzeba pamiętać, że dane te dotyczą tylko osób figurujących w kościelnych danych jako katolicy, a nie ogółu Polaków. Co się okazuje, gdy przeliczyć te liczby? Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazuje się, że w 2010 do kościoła chodziło 37,3 proc. Polaków, a do komunii przystępowało 14,9 proc., a w 2023 odsetki te wynosiły odpowiednio 24,8 proc. i 12,1 proc. W 2010 r. ponad jedna trzecia wszystkich Polaków chodziła w niedzielę do kościoła, w 2019 roku było to już tylko ok. 32 proc. i 14,5 proc., a w 2023 roku praktyki spadły do poziomu 25 proc. Polaków na Mszy i 12 proc. przyjmujących Komunię.

