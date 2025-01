Kumulacja remontów na torach. Wielki plan Tramwajów Warszawskich na 2025 r. Wyłączenia i utrudnienia

Już w ten piątek w nocy (z 31 stycznia na 1 lutego 2025) zamknięta dla ruchu zostanie jedna jezdnia ul. Grójeckiej przy skrzyżowaniu z Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ma to związek z budową tramwaju do Dworca Warszawa Zachodnia. Drogowcy muszą przebudować plątaninę kabli i rur przesyłowych, które są pod skrzyżowaniem. Na razie wiąże się to tylko z utrudnieniami dla kierowców, ale od marca co najmniej do końca roku tramwaje nie będą kursować do pętli Banacha, a później do pętli Okęcie. Torowisko na Grójeckiej ostatnio było remontowane generalnie aż 40 lat temu!

Grójecka zamknięta. Najpierw droga, potem tory

Ruch w obu kierunkach będzie odbywał się po jezdni, którą obecnie kierowcy jadą do centrum. Tymczasowe przewiązki przez torowisko zostaną wybudowane: za ulicą Baśniową – na wysokości budynku Grójecka 70 oraz za przystankiem Hale Banacha – na wysokości budynku Grójecka 114. Na przewiązkach, dla bezpieczeństwa, stanie sygnalizacja.

Kierowcy jadący do centrum będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Od Okęcia nie skręcą w lewo, w ul. Bitwy Warszawskiej. Z kolei od strony centrum pojadą wyłącznie prosto – nie skręcą w Banacha i Bitwy Warszawskiej. Nie będzie wjazdu z Grójeckiej w Opaczewską. Trasy zmienią autobusy linii: 154, 167, 191, 208, 414 i 521.

- Grzech byłoby nie wykorzystać tego zamknięcia do remontu torów. Torowisko na Grójeckiej przetrwało bez generalnego remontu ostatnie 40 lat. To drugi najbardziej obciążony komunikacyjnie odcinek w Warszawie. Czas na remont przyszedł w tym roku – mówi wiceprezes Tramwajów Warszawskich Konrad Niklewicz.

Tramwaj na Stegny ruszy latem

Do utrudnień na Ochocie dochodzą już teraz te w Śródmieściu i na Mokotowie – związane z budową tramwaju na Rakowieckiej i na Stegny. Urzędnicy zapowiedzieli, że na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, najprawdopodobniej do września zostanie wyłączona z ruchu wschodnia jezdnia al. Niepodległości. Tramwaj na Stegny ma ruszyć latem.

Armagedon na torach przy Arkadii

Armagedon szykuje się też już od marca w niezwykle ruchliwej okolicy Centrum Handlowego Arkadia. Codziennie przez Rondo Radosława praktycznie co minutę przejeżdża tramwaj. A Tramwaje Warszawskie szykują na 2025 r. dwa wielkie remonty na torach. Jeden to 3-kilometrowy odcinek w ul. Słomińskiego, a drugi - przebudowa rozjazdu w stronę Żoliborza. To wyłączy na kilka miesięcy ruch na torach od Ronda Radosława do Metra Marymont i Broniewskiego.

Lato bez tramwajów na Bankowym

Utrudnienia nie ominą samego centrum!Od maja do lipca wyłączony zostanie ruch tramwajowy od pl. Bankowego w stronę Dworca Wileńskiego i w kierunku al. Jana Pawła II, a od czerwca do października – od pl. Bankowego w stronę centrum.

Kumulacja remontów na torach:

A to tylko te największe zapowiadane roboty na torach w 2025 r.! Tramwajarze planują także m.in.

* wymianę zwrotnic na pętli PKP Służewiec, pl. Zbawiciela, Wiatracznej i Kercelaku

* remonty rozjazdów na Kieleckiej i Wołoskiej, Andersa i Stawki czy Targowej i 11 Listopada

* Naprawę torowiska w ciągu Młynarskiej i Obozowej (od Wolskiej do al. Prymasa Tysiąclecia)

* Naprawę torowiska w rejonie pętli Nowe Bemowo i ul. Piastów Śląskich

* Remont na Kijowskiej

* Remont torowiska w węźle Wolska / Skierniewicka