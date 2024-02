Las nowych wieżowców w Warszawie. Będą wyrastały, jak grzyby po deszczu!

Żoliborz ma nowy gadżet promocyjny, przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy zobaczyliśmy, co to jest. To gumowa kaczka!

Przez lata krajobraz centrum Warszawy mocno się zmienił. Niegdyś z oddali wjeżdżających do stolicy witał potężny Pałac Kultury i Nauki, który dominował nad pozostałymi budynkami. Z biegiem lat wokół PKiN zaczęły wyrastać kolejne wieżowce, które stłamsiły jeden z najbardziej znanych symboli miasta.

Jeśli ktoś myślał, że Warszawa nasyciła się już wieżowcami, to był w ogromnym błędzie. W najbliższych litach jeszcze ich przybędzie! Sprawdziliśmy, gdzie powstaną.

Las nowych wieżowców w Warszawie

Przy Rondzie Daszyńskiego na warszawskiej Woli, tuż obok Skyliner I, stanie Skyliner II. Nowy biurowiec będzie miał 130 m wysokości 24 tys. mkw. powierzchni. Rozpoczęły się tam już prace ziemne, które według kontraktu potrwają 34 miesiące. Oznacza to, że budynek ma być gotowy pod koniec 2026 r.

W pobliżu skrzyżowania ulic Grzybowskiej i Towarowej trwa budowa 174-metrowego biurowca The Bridge, który zaoferuje ok. 47 tys. mkw. biur. I chociaż ten już stoi, to nadal trwa jego wykańczanie. Ma być gotowy w pierwszym kwartale 2025 r.

Kolejny wieżowiec powstaje u zbiegu ul. Grzybowskiej i al. Jana Pawła II. Chodzi o 135-metrowy Upper One. Jest on stawiany w miejscu Atrium International z 1995 r., który został zburzony. W nowym wieżowcu powstanie ok. 36 tys. mkw. powierzchni pod wynajem. Ma być gotowy pod koniec 2026 r.

Prace trwają również na budowie 105-metrowego wieżowca Studio A przy ul. Prostej, w sąsiedztwie dawnej fabryki Norblina. W nim z kolei ma być 26,6 tys. mkw. biur. Budowa ma zakończyć się w 2025 r.

Budowa poza centrum

W budowie jest jeszcze jeden wieżowiec, jednak ten powstaje już poza centrum Warszawy. To 55-metrowy blok spółdzielni mieszkaniowej Energetyka zlokalizowany u zbiegu ul. Czerniakowskiej i al. Polski Walczącej. Znajdzie się w nim 165 mieszkań i będzie gotowy w 2025 r.

Głośne zapowiedzi kolejnych wieżowców w Warszawie

To nie koniec listy wieżowców, które mają powstać w Warszawie. W blokach startowych czekają już kolejne budowy. Firma Ghelamco zapowiada powstanie kolejnych drapaczy chmur w Warszawie. Wśród nich są:

130-metrowego wieżowiec o roboczej nazwie Chopin Tower, który ma powstać u zbiegu ulic Grzybowskiej i Wroniej

130-metrowy wieżowiec w pobliżu ronda Zawiszy, u zbiegu ul. Grójeckiej i Al. Jerozolimskich

120-metrowy wieżowiec przy pl. Grzybowskim, który ma powstać na miejscu rozebranego Teatru Żydowskiego

Z kolei Skanska ma w planach budowę 130-metrowego wieżowca Spark będącego zwieńczeniem kompleksu biurowego na trójkątnym terenie między ulicami Okopową, Wolską i al. „Solidarności" oraz 188-metrowego wieżowca przy rondzie ONZ.

A to tylko część planów deweloperów! Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach w Warszawie wieżowce będą wyrastały jak przysłowiowe grzyby po deszczu!