Żoliborz ma nowy gadżet promocyjny, przecieraliśmy oczy ze zdumienia, gdy zobaczyliśmy, co to jest. To gumowa kaczka!

Uruchomią Wavo. Ale co to?!

Objawienia fatimskie. Szokujące wizje św. Łucji. Czy Polsce coś grozi?

Objawienia fatimskie miały miejsce w portugalskim mieście Fatima od 13 maja do 13 października 1917 roku i zostały uznane przez Kościół katolicki za prawdziwe. Świadkami objawień Matki Boskiej była trójka dzieci: Franciszek, Hiacynta Marto oraz Łucja dos Santos. Według relacji dzieci, podczas objawień Matka Boża Fatimska miała im przekazać trzy tajemnice fatimskie, które początkowo nie zostały upublicznione.

Dwie z trzech wizji zostały zapisane i upublicznione w 1941 roku na polecenie biskupa Fatimy. Pierwsza tajemnica ukazuje wizje piekła, do którego idą dusze grzeszników. Druga zaś miała dotyczyć wybuchu II wojny światowej, wystąpienia głodu na rozległych obszarach świata, rozpoczęcia na wielką skalę prześladowań Kościoła i znieważania osoby papieża. Treść trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił publicznie Jan Paweł II w 2000 roku. Była w niej mowa o m.in. kapłanie w bieli ginącym od kul z broni palnej i strzał z łuków. Cześć osób do tej pory odnosi te słowa do nieudanego zamachu na Jana Pawła II z 13 maja 1981.

Wiele lat po objawieniach fatimskich św. Łucja miała jeszcze wizje, w których widziała przyszłość. Jej zapiski mrożą krew w żyłach. Mowa była m.in. o III wojnie światowej. Rosja ma zaatakować Chiny, a walki pochłoną miliony ofiar. Według przepowiedni św. Łucji zniszczone zostaną między innymi: Holandia, Dania, Niemcy, Szwajcaria oraz północne Włochy. Co więcej, świat nawiedzą również kataklizmy.

Co ciekawe, Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze!

"Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizować prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jedną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę” - powiedziała św. Łucja.

Św. Łucja zaapelowała do Polaków za granicą

Siostra Łucja dos Santos zaapelowała również do Polek i Polaków mieszkających za granicą. "Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki. Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski" - powiedziała.

Zaznaczyła, że na powracających do Polski czeka praca "radosna, twórcza i szczęśliwa". "Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludności pomoc. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otworzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym" - dodała.

Polskość będzie zachwiana?! Przerażająca wizja jasnowidza Jackowskiego. Mroczna przepowiednia dla miast Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.