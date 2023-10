Za miesiąc rusza remont ul. Chmielnej

2 listopada ma się rozpocząć przebudowa ul. Chmielnej. Projekt zakłada posadzenie ponad 130 drzew. Pomiędzy nimi powstaną małe ogródki restauracyjne i miejsca do wypoczynku. Przy kinie Atlantic stanie fontanna, a na całej długości ulicy zostanie wymieniona nawierzchnia.

Drzewa za blisko budynków?

Termin zakończenia prac wyznaczono na 31 maja 2024 r. Urzędnicy pochwalili się wizualizacjami, na których widać, jak się zmieni ulica. Nasi reporterzy pokazali je spacerowiczom i przedsiębiorcom na Chmielnej. Padło wiele pytań. - Czy drzewa przetrwają tak blisko budynków? Czy przez korzenie ściany nie będą pękać? - zastanawiała się Ewa Głogowska ze sklepu przy Chmielnej. Kobieta pytała też, co będzie z jej biznesem podczas remontu. - Dojazd z towarem będzie utrudniony...

Prace będą prowadzone etapowo

Wielu przedsiębiorców zwracało uwagę na to, że przed projektowaniem inwestycji nikt ich nie pytał o zdanie. - Odbyliśmy siedem spotkań z przedsiębiorcami. Zapewniam, że łańcuch dostaw do lokali będzie utrzymany, a klienci będą mieli dostęp do sklepów. Wykonawca ma prowadzić prace etapowo, tak by nie rozkopywać całej ulicy naraz – tłumaczy Paweł Siedlecki, rzecznik śródmiejskiego ratusza.

Jeśli stracisz obniżą ci czynsz

A co jeśli przedsiębiorcy ucierpią finansowo na remoncie? Urzędnicy mają na to specjalną procedurę. - Trzeba przedstawić faktury i inne dokumenty, które pokażą rzeczywisty spadek dochodów w danym terminie. Wtedy możemy obniżyć czynsz – dodał rzecznik dzielnicy. Przedsiębiorców uspokaja też prezydent miasta. - Zapewniam, że ogródki restauracyjne zostaną tak długo, jak tylko to będzie możliwe – stwierdził Rafał Trzaskowski.

