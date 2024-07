Łazienki Królewskie po burzy. Bardzo smutny widok. „Najstarsi pracownicy nie pamiętają takich zniszczeń”

Nawałnica po raz kolejny nawiedziła tego lata stolicę. Zalane ulice, powywracane drzewa i uszkodzone samochody – tak wyglądał krajobraz Warszawy po przejściu straszliwego żywiołu. Silny wiatr spustoszył też jedno z najbardziej turystycznych miejsc w mieście. - Ostatnia nawałnica mocno dała się we znaki naszym ogrodom. Porządkujemy teren od wczesnych godzin porannych, ale ze względu na skalę zniszczeń w drzewostanie (co najmniej 30 drzew zostało uszkodzonych) ogrody pozostaną zamknięte na pewno do końca dnia – przekazali w sobotę (13 lipca) pracownicy Łazienek na portalu społecznościowym.

Ogrody miały zostać otwarte w niedzielę. Niestety, nie udało się. - Z przykrością informujemy, że jutro (niedziela, 14 lipca) zabytkowy ogród Muzeum Łazienki Królewskie nadal będzie zamknięty dla zwiedzających ze względów bezpieczeństwa. Jest to sytuacja wyjątkowa, najstarsi stażem pracownicy nie pamiętają takiej skali zniszczeń w ogrodzie – napisali dzień po pierwszym komunikacie.

Łazienki Królewskie. Wszystkie wydarzenia odwołane!

Wszystkie koncerty i wydarzenia zostały odwołane: (koncerty Chopinowskie, Festiwal Strefa Ciszy, warsztaty, spacery i oprowadzania. Wstęp do parku będzie prawdopodobnie możliwy od poniedziałku (15 lipca).