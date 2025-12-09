Legionowo wypowiada wojnę fajerwerkom. Jest oficjalny zakaz. „W trosce o bezpieczeństwo”

2025-12-09 15:31

Zamiast huku – światło. Zamiast wybuchów – wspólna odpowiedzialność. Zamiast stresu – piękny, bezpieczny pokaz i spokojna noc dla ludzi i zwierząt. Takie hasła przyświecają władzom Legionowa w tym roku. Urzędnicy zachęcają do alternatywnego sposobu świętowania sylwestra. Prezydent miasta opublikował wpis, w którym mowi jasno: w tym roku wprowadzony zostaje zakaz sprzedaży fajerwerków.

Legionowo podejmuje odważny krok w stronę bardziej odpowiedzialnego i wrażliwego świętowania. Władze miasta zakazały sprzedaży fajerwerków na terenach zarządzanych przez miasto, w tym na targowisku miejskim (teren KZB Legionowo Sp z oo). – To krok w stronę bardziej odpowiedzialnego i wrażliwego świętowania – zapewnia włodarz miasta Bogdan Kiełbasiński.

Decyzja o zakazie sprzedaży fajerwerków została podjęta z myślą o osobach starszych, dzieciach, osobach w spektrum autyzmu, wrażliwych sensorycznie oraz po traumach, które źle reagują na nagłe, głośne dźwięki. Jak podkreśla prezydent Legionowa, Bogdan Kiełbasiński, zwierzęta domowe i dzikie również przeżywają ogromny stres podczas wybuchów. – Chcemy, by wspólne powitanie Nowego Roku było radosne, ale bez narażania nikogo na lęk i cierpienie – zaznacza prezydent Kiełbasiński.

Stracił wzrok po wybuchu domowej petardy

Legionowo. Co zamiast fajerwerków i petard?

Władze Legionowa zachęcają mieszkańców do rezygnacji z fajerwerków i udziału w przygotowanym przez miasto pokazie laserowym. Ma to być efektowna, nowoczesna i przyjazna środowisku forma świętowania. – Proponujemy pokaz laserowy przygotowany przez miasto – efektowną, nowoczesną i przyjazną środowisku formę świętowania. To nasza zachęta, by odejść od fajerwerków i nie strzelać w Sylwestra. Zamiast huku – światło. Zamiast wybuchów – wspólna odpowiedzialność. Zamiast stresu – piękny, bezpieczny pokaz i spokojna noc dla ludzi i zwierząt. Dziękuję za zrozumienie oraz wsparcie tej inicjatywy. Wierzę, że razem możemy świętować z radością i szacunkiem dla wszystkich – apeluje prezydent.

