Rewolucja w Inpost! Rafał Brzoska wprowadza AI, które "wywącha" najlepsze okazje!

Założyciel i prezes InPostu, Rafał Brzoska, dotrzymał słowa. Po dniach spekulacji podczas wieczornego wydarzenia (16 marca), zapowiedzianego enigmatycznym teaserem z hasłem "prawdziwa rewolucja" i liczbą 4000 w tle, InPost oficjalnie zaprezentował Von Halsky’ego. Nazwany na cześć psa, który "wywącha" najlepsze okazje, agent AI ma zrewolucjonizować e-zakupy. Samodzielnie przeszukuje oferty, analizuje promocje i umożliwia zakup od razu w aplikacji InPost - bez konieczności przechodzenia na strony sklepów czy marketplace’ów.

- To nie jest kolejny chatbot. To prawdziwy asystent, który przejmuje żmudne scrollowanie filtrów i porównywarek. AI robi zakupy za ciebie szybciej, taniej i wygodniej. Kończymy erę przeglądania, zaczynamy erę inteligentnych agentów - powiedział Brzoska podczas prezentacji.

Nowość ma kilka kluczowych funkcji. Po pierwsze, bezpośrednie zakupy w apce InPost - od wyszukania produktu po płatność i odbiór w paczkomacie w jednym flow. Po drugie, personalizacja oparta na AI - Von Halsky uczy się preferencji użytkownika, historii zakupów i nawyków logistycznych. Po trzecie, integracja z siecią paczkomatów, algorytm wybiera najtańszą i najszybszą dostawę. Symboliczna liczba 4000 to ukłon w stronę 4000. paczkomatu w Hiszpanii i metafora tysiąca "nosów" AI wąchających okazje dla milionów użytkowników.

Von Halsky wchodzi teraz w fazę pilotażową. Wybrani użytkownicy aplikacji InPost otrzymają dostęp w najbliższych tygodniach. Pełna premiera planowana jest w II-III kwartale 2026 roku, najpierw w Polsce, potem w innych krajach, gdzie działa InPost: Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii i Francji.

Reakcje w sieci są mieszane. Część komentatorów chwali Brzoskę za odważne wejście w e-commerce z AI i mocną bazę logistyczną, inni piszą, że to "fajny krok, ale agenci zakupowi to już nie nowość i liczy się wykonanie oraz skala". Posty z prezentacji szybko zyskały setki wyświetleń, a screeny z Von Halskym, sympatycznym psem-maskotką, obiegły profile techowe. Czy Von Halsky okaże się game-changerem dla InPostu i realną konkurencją dla Allegro, OLX czy Amazona w erze agentów AI? Czas pokaże. Brzoska po raz kolejny udowadnia, że lubi grać va banque i wyprzedzać trendy.

Źródło: interia.pl

Brzoska z Von Halskym idzie po Allegro. I ułatwia zakupy oddaje prowizje oraz marże sprzedawcom.Ostatnio kupowałem garnitur. Zamówiłem i zwróciłem go z łącznie 4 sklepów. Straciłem czas i pieniądze.@RBrzoska odpala w aplikacji @InPostPL nową funkcjonalność, która może być… pic.twitter.com/b7zu7Cqdu2— Bartłomiej Orzeł (@OrzelBartlomiej) March 16, 2026

