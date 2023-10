Lewitujące pociągi utrą nosa PKP Intercity?! Pojadą nawet 550 km/h

Poszedł do sklepu i stracił fortunę! Złodzieje okradli go i zostawili bez złamanego grosza

Lewitujące pociągi przeszły testy w Polsce. Wygryzą PKP Intercity?

Być może w przyszłości zakończy się koszmar pasażerów pociągów, związany z opóźnieniami i długim czasem jazdy. Obecnie podróż z Warszawy do Szczecina trwa około 7 godzin. A co, gdyby ten czas udało się skrócić nawet o kilka godzin? We wtorek, 5 września, na polskich torach z sukcesem testy przeszedł lewitujący pociąg naszej rodzimej firmy Nemovo. Co ważne, okazało się, że lewitujący pociąg, który mknie z rekordową prędkością 550 km/h, może poruszać się po istniejących już torach! Wprowadzenie nowej technologii w Polsce nie wiązałoby się więc z koniecznością całkowitej zmiany architektury kolejowej. Technologia MagRail wykorzystywana przez lewitujące pociągi Nemovo wymaga jedynie umieszczenia na istniejących już torach dedykowanych do nich komponentów magnetycznych.

Wracając do naszego przykładu. Jeżeli istniałaby możliwość przejazdu lewitującym pociągiem z Warszawy do Szczecina, to przy prędkości 550 km/h dotarlibyśmy do celu w niespełna godzinę! Lewitującym pociągiem szybciej niż PKP Intercity dotarlibyśmy też m.in. z Warszawy do Krakowa. Podczas gdy wybierając pociąg Pendolino PKP Intercity podróż trwa blisko 3 h, innowacyjnym składem firmy Nemovo trwałaby zaledwie... 30 minut!

Lewitujące pociągi Nevomo

Nevomo jest polską firmą, która tworzy lewitujące pociągi wykorzystując technologię MagRail. W sieci pojawił się wywiad z Kacprem Koniarskim z firmy Nevomo, który opisuje, jak ma wyglądać wdrożenie innowacyjnego pociągu do codziennego życia Polaków i z jakimi kosztami to się wiąże. Wywiad ten udostępniamy pod artykułem.

Sonda Czy lubisz podróżować pociągami? Tak Nie