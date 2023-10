Nowy etap

Warszawa. Ruszają prace nad odnogą trwamaju do Wilanowa. Nitka na Stegny ma powstać w rok

W piątek (6 października) rusza budowa tramwaju na Stegny. To boczna odnoga powstającej właśnie linii do Wilanowa. Będzie miała 800 metrów długości, a na jej końcu powstanie pętla dla tramwai i autobusów. Tramwajarze zapewniają, że po uruchomieniu linii do centrum dostaniemy się w 20 min. Jednak przez najbliższy rok mieszkańcy muszą przygotować się na utrudnienia.