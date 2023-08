Miał wrócić do domu, przepadł jak kamień w wodę. Zaginął 41-letni Zbigniew

Głowaczów. Zwłoki mężczyzny przy drodze. Zagadkowa śmierć

Służby dostały zgłoszenie wcześnie rano, o godz. 4:35. O sprawie informuje Polska Agencja Prasowa. - Przybyli na miejsce policjanci i załoga pogotowia ratunkowego stwierdzili, że mężczyzna nie żyje. Ofiara to 63-letni mieszkaniec pow. kozienickiego" – powiedział w rozmowie z PAP asp. Marcin Sawicki z policji w Radomiu.

Obok zwłok leżały fragmenty samochodu. Dzięki temu udało się ustalić właściciela pojazdu. Sprawą zajmuje się prokuratura. Po odnalezieniu auta, które potrąciło lub najechało na człowieka właściciel został przesłuchany. Zeznał, że to nie on prowadził samochód. Teraz funkcjonariusze ustalą, kto prowadził autem. Śledczy rozważają dwa scenariusze: kierowca potrącił pieszego i go zabił lub najechał na już leżącego na jezdni mężczyznę. Jak było naprawdę i w jaki sposób zginął 63-latek? Wszystko wyjaśnić ma prowadzone śledztwo. śledczy z pewnością zlecą przeprowadzenie sekcji zwłok.