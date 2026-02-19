Łobuz kocha najbardziej? Plan przeproszenia partnerki skończył się zarzutem

Maria Hędrzak
2026-02-19 13:20

Miłość potrafi popchnąć do szalonych czynów, ale wiele wskazuje na to, że ten 23-latek zdecydowanie przesadził. Mieszkaniec powiatu białobrzeskiego chciał zażegnać kryzys w związku, ale zamiast romantycznej kolacji, zafundował sobie wizytę na komendzie. Wszystko przez to, co miał zrobić w nocy 17 lutego przy jednym z automatów. Plan był prosty, ale wykonanie skończyło się poważnym zarzutem.

Nocna akcja z miłością w tle

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w nocy 17 lutego. Gdy ulice opustoszały, młody mężczyzna postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Wcześniej pokłócił się ze swoją partnerką i gorączkowo szukał sposobu na udobruchanie ukochanej. Uznał, że idealnym gestem będą kwiaty, ale sposób ich zdobycia był daleki od legalnego. Zamiast zapłacić, miał... włamać się do automatu, wykorzystując moment, gdy w okolicy nie było żadnych świadków.

"Romantyczny zamiar nie usprawiedliwia jednak popełnionego przestępstwa. Policjanci m.in. przeanalizowali zapis monitoringu, a dzięki prowadzonym działaniom operacyjnym, ustalili tożsamość mężczyzny, który włamał się do kwiatomatu" - przekazali funkcjonariusze.

Więzienie zamiast randki?

Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach szybko namierzyli mężczyznę - 23-letniego mieszkańca powiatu białobrzeskiego. Niestety, jego miłosne uniesienie zderzyło się z twardą rzeczywistością Kodeksu karnego. Mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem, za co może grozić nawet od roku do 10 lat więzienia. Zgodnie z prawem, w wypadku mniejszej wagi sprawcy może grozić kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.

"Historia ta pokazuje, że choć kwiaty potrafią złagodzić niejeden konflikt, to jednak te skradzione mogą przynieść więcej problemów niż pożytku. Zamiast punktów za romantyzm, mężczyzna zdobył zarzuty karne" - podsumowali policjanci.

