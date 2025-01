Ludzkie szczątki i niewybuch na terenie ambasady! Odkrycie grozy w Warszawie

Niewybuch i ludzkie szczątki znalezione na terenie ambasady Kanady w Warszawie. Policjanci i saperzy wezwani na miejsce

Makabryczne odkrycie na terenie ambasady Kanady w Warszawie! Jak podał Miejski Reporter, w stolicy przy ulicy Matejki podczas prac ziemnych pracownicy natknęli się na coś zupełnie niespodziewanego. Dokopali się nie tylko do niewybuchu, który mógł zagrażać okolicznych mieszkańcom i budynkom, ale i do... ludzkich szczątków. Na miejsce wezwano policjantów i saperów. Wojskowi zabrali niewybuch na poligon, szczęśliwie nie stwierdzono konieczności ewakuowania mieszkańców okolicznych budynków w rejonie ulicy Matejki.

Szczątki pochodzą z czasów II wojny światowej? Zostanie to wyjaśnione w zakładzie medycyny sądowej

Znalezisko było najprawdopodobniej granatem, być może z czasów II wojny światowej. Na miejscu policjanci podjęli niezbędne czynności. Szczątki zostały zabezpieczone i przetransportowane do zakładu medycyny sądowej. Najprawdopodobniej także są to kości kogoś, kto zginął jeszcze w czasie II wojny światowej, ale nie jest to jeszcze stuprocentowo pewne. Czekamy na dalsze doniesienia w tej sprawie.

