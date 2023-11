Osobówka wbiła się w stojący traktor. Kierowca został zmiażdżony. Nie żyje

Studzieniec. Koszmarny wypadek z udziałem traktora. Nie żyje jedna osoba

Wstępne informacje z wypadku są przerażające. Jak słyszymy, mężczyzna kierujący osobówką z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, a następnie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów wbił się w stojący ciągnik rolniczy. Obydwa pojazdy wjechały w budynek gospodarczy. Pierwsi o zdarzeniu poinformowali w sieci druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

– Kiedy dotarliśmy na miejsce zastaliśmy samochód osobowy wbity, w przyparty do muru ciągnik rolniczy. Podczas wysiadania z pojazdu otrzymaliśmy informację od świadków zdarzenia, że mężczyzna przestał oddychać. Szybko przystąpiliśmy do ewakuacji poszkodowanego z pojazdu, co udało się bez konieczności używania sprzętu hydraulicznego. Po wyciągnięciu z pojazdu stwierdzono brak oddechu u poszkodowanego i przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej – przekazywali strażacy na portalu „ospslubice.pl”.

Na miejscu lądował również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Po kilkudziesięciu minutach walki o życie kierującego, lekarz niestety stwierdził zgon mężczyzny.