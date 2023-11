Pieszy zmieciony z jezdni przez dwa auta. Nie miał szans. Zmarł w szpitalu

i Autor: Tadeusz Mróz

HORROR NA PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH

Potworny wypadek pod Warszawą. W pieszego wjechały dwa auta. Nie miał szans

plis 15:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Istny horror. Mężczyzna, który został potrącony przez dwa auta, zmarł w szpitalu. Do horroru na ul. Kołłątaja w Otwocku doszło we wtorek, 7 listopada. – Odbił się od zderzaka, przeleciał na przeciwległy pas, którym jechało audi. Doszło do kolejnego zderzenia – opowiada fotoreporter „Super Expressu”, który pojawił się na miejscu.