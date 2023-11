Wypadek

Cofał dostawczakiem, potrącił pieszego. Potworny wypadek w Warszawie

Do koszmarnego wypadku doszło po południu we wtorek, 7 listopada. Kierujący dostawczakiem marki MAN najprawdopodobniej nie zauważył znajdującego się za pojazdem pieszego i potrącił go podczas cofania. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.