Osobówka zmiażdżona po zderzeniu z tirem. Kierująca oplem w szpitalu

Pniewo-Czeruchy. Zderzenie opla z tirem

Do wypadku doszło we wtorek, 7 listopada, w miejscowości Pniewo-Czeruchy (pow. ciechanowski). Przed godz. 11 zderzyły się tam dwa pojazdy - osobowy opel i dwie ciężarówki marki Scania. Niestety, nie obyło się bez osób poszkodowanych. Do szpitala trafiła kierująca oplem.

Jak udało nam się ustalić, sprawcą wypadku jest 62-latek z powiatu ciechanowskiego, kierowca ciężarówki. Kierowcą drugiego pojazdu ciężarowego jest 34-latek, mieszkaniec pow. ostrołęckiego.

Obydwaj mężczyźni na miejscu wypadku zostali przebadani na obecność alkoholu. - Są trzeźwi - przekazała nam asp. Magda Zarembska z ciechanowskiej policji.

Utrudnienia na DW 615

Policja wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku. Droga w rejonie zdarzenia jest zablokowana. Wyznaczone zostały objazdy przez miejscowość Grudusk.