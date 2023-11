i Autor: Shutterstock & Lekcjareligii.pl/Facebook Mąż pożegnał swoją Emilkę w szokujący sposób. To jedyne takie epitafium w całej Polsce

EROTYCZNE ROZSTANIE

Mąż pożegnał swoją ukochaną Emilkę w szokujący sposób. To jedyne takie epitafium w całej Polsce!

Możemy wprost powiedzieć, że to jedyne takie epitafium w całej Polsce. Na Cmentarzu Starym w Płocku leży 34-letnia Emilia. Kobieta zmarła w 1873 roku. Mimo tego, że od jej śmierci minęło niemalże 150 lat to słowa, które wyrył na nagrobku jej mąż, wstrząsają do dzisiaj. Wspomniał w nich o aniele rozkoszy.