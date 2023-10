Choćby 1 listopada żar lał się z nieba, pójdzie na cmentarz w futrze. "Jestem tradycjonalistką"

1 listopada. Pogoda na Wszystkich Świętych

Piękne lato tej jesieni chciałoby się rzec. We wrześniu termometry wskazywały nawet blisko 30 stopni Celsjusza. Pierwsze dni października również przyniosły słoneczne, chociaż nieco chłodniejsze dni. Nie jest to jednak oznaka nadchodzącej z oddali zimy. Meteorolodzy już zapowiadają powrót ponad dwudziestostopniowych temperatur!

Czy upalnie będzie również 1 listopada? Cóż, jesień bywa niezwykle kapryśna. Niewykluczone jednak, że na święto zmarłych słońce znów zaskoczy Polaków. I chociaż na początku listopada może być bardzo ciepło, to od lat o tej porze spotykamy osoby, które bez względu na pogodę planują wyjąć... zimowe ubrania! - Ja na cmentarz pójdę w kożuchu. Nie wyobrażam sobie, by świętować w swetrze - mówił nam kilka lat temu 63-letni wówczas pan Piotr z Siedlec - Co roku na groby najbliższych chodzę w futrze. Najwyżej będzie mi gorąco, ale muszę wyglądać godnie i dostojnie, a futro doda mi szyku - tłumaczyła nam z kolei 84-letnia wówczas pani Alicja.

Cmentarna rewia mody

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny wspominamy zmarłych. Odwiedzamy groby i modlimy się za dusze naszych najbliższych, których nie ma już wśród nas. To właśnie 1 listopada, na Wszystkich Świętych, opustoszałe na co dzień cmentarze wypełniają tłumy.

Lata obserwacji pokazują niestety, że sfera duchowa Wszystkich Świętych przegrywa ze sferą materialną. Na cmentarzach panuje istna rewia mody! Odwiedzając groby, można nawet poczuć lekką nutę rywalizacji! Jakby raz do roku w miejscach pochówku odbywały się zawody na najpiękniej ozdobiony grób, najokazalszą wiązankę czy największą liczbę zniczy przypadający na metr kwadratowy mogiły.

Co więcej, dla wielu osób Wszystkich Świętych wcale nie jest dniem uczczenia pamięci zmarłych, a przede wszystkim okazją do wystrojenia się przed rodziną i innymi. Co roku mija się na cmentarzach kobiety wystrojone w szpilki, futra (bez względu na pogodę!) i z fryzurą prosto od fryzjera. Wiadomo, 1 listopada to jeden z tych dni, gdzie raczej wszyscy ubieramy się bardziej elegancko, ale część kobiet chyba zapomina, że to nie są wybory miss i to nie własny wygląd jest priorytetem tego święta.