Osobówka dachowała na ośnieżonej drodze. Cudem uniknęli śmierci!

Do makabrycznego wypadku pod Warszawą doszło w poniedziałek w okolicach godziny 10. Na ul. Sochaczewskiej w Strzykułach, kierujący samochodem osobowym marki Renault stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze drogi, gdzie jego auto dachowało. Najprawdopodobniej wypadek miał związek z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi.

Pojazdem poruszały się cztery osoby. Jeden pasażer został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu swoje działania prowadzili strażacy, druhowie z OSP oraz policjanci.

Zdarzenie potwierdziła nam również policja. – Zgłoszenie wpłynęło do nas w okolicach godziny 10. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracują na miejscu wynika, że kierujący samochodem osobowym marki Renault poruszający się ul. Sochaczewską stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu. Cztery osoby podróżowały autem. Jeden z pasażerów trafił do szpitala – przekazała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja, oficer prasowy KPP dla powiatu warszawskiego-zachodniego.

Kierowca został przebadany pod kątem zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Był trzeźwy.