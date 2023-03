Makabryczny wypadek w Pruszkowie. Autobus zmiażdżył staruszce stopę!

Tragedia!

Makabryczny wypadek w Pruszkowie. Autobus miejski zmiażdżył staruszce stopę!

Makabra w Pruszkowie! Autobus przejechał staruszce po stopie. Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorek (21 marca) popołudniu na al. Armii Krajowej przy przystanku Bolesława Prusa. Wypadek miał miejsce w zatoczce autobusowej. W jego wyniku starsza kobieta właściwie straciła stopę. Jak doszło do tego dramatu?