Mały kangur podbija serca w warszawskim ZOO! Wybierz imię dla uroczego malucha

Nowy mieszkaniec przyszedł na świat na przełomie stycznia i lutego. Matką jest prawie 10-letnia samica, która sama urodziła się w warszawskim ZOO. Ojcem został Patch, który przybył do stolicy z Berlina w 2023 roku. Przez pierwsze miesiące maluch rozwijał się w zaciszu torby mamy. Teraz, z coraz większą śmiałością, wychyla główkę, stając się uroczą atrakcją dla odwiedzających. Obecnie w miejskim ogrodzie zoologicznym żyje 5 dorosłych samic i jeden dorosły samiec kangura rudego.

Teraz ZOO ogłosiło konkurs na imię dla małego kangura. Propozycje można zgłaszać w komentarzach pod postem na Facebooku Warszawskiego ZOO do czwartku, 7 sierpnia, do godziny 7:30.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu, imię powinno zaczynać się na literę „R” i być odpowiednie zarówno dla samca, jak i samicy, ponieważ płeć malucha nie jest jeszcze znana. Opiekunowie wybiorą najciekawsze propozycje, a ostateczny wybór zwycięskiego imienia zostanie oddany w ręce internautów.

Kangur rudy to gatunek zamieszkujący rozległe tereny Australii. Preferuje suche, otwarte przestrzenie, takie jak pustynie, łąki i zarośla. Jest zwierzęciem roślinożernym, którego dieta składa się głównie z traw i innych roślin. Samce są wyraźnie większe od samic – mogą osiągać wagę do 85 kg i mierzyć 140 cm długości. Charakteryzują się silnymi tylnymi nogami, mocnym ogonem, który pomaga w utrzymaniu równowagi, oraz krótszymi przednimi łapami z pazurami, które służą do chwytania i pielęgnacji.

Kangury rude rozmnażają się przez cały rok. Ciąża u samic trwa zaledwie 35 dni. Młode rodzi się nieowłosione i kontynuuje swój rozwój w torbie matki, gdzie spędza nawet 230 dni. Gatunek ten potrafi skakać na odległość do 8 metrów, osiągać prędkość do 70 km/h i doskonale radzi sobie w trudnych warunkach suchego środowiska. Kangury rude wyróżniają się charakterystycznymi czarno-białymi plamami na policzkach oraz szerokim białym pasem, który biegnie od kącika pyska do ucha.