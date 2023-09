Marcelina Zawisza startuje do Sejmu. Jak poradzi sobie w debacie "Super Expressu"?

Kim jest Marcelina Zawisza?

Marcelina Zawisza należy do posłanek młodego pokolenia - urodziła się 3 maja 1989 roku w Katowicach. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie ukończyła studia w Instytucie Polityki Społecznej.

Działaczka od lat udziela się publicznie. W przeszłości należała m.in. do Partii Zieloni. Z ramienia tego ugrupowania startowała nawet w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Później Zawisza zaangażowała się w tworzenie Partii Razem.

W 2015 r. polityczka po raz pierwszy kandydowała do Sejmu, jednak bezskutecznie. Udało jej się to cztery lata później, w 2019 r., kiedy została "jedynką" na liście SLD w okręgu opolskim. Należy m.in. do Komisji Zdrowia, Podkomisji stałej do ds. zdrowia publicznego, Parlamentarnej Grupy Kobiet oraz Parlamentarnego Zespołu do spraw Równouprawnienia Społeczności LGBT+.

W wyborach 2023 Marcelina Zawisza ponownie startuje z okręgu opolskiego. Przypadło jej pierwsze miejsce na liście Nowej Lewicy.

Kolejna debata "Super Expressu" z cyklu "Najważniejsze wybory" - kiedy się odbędzie?

Polityczkę będzie można oglądać w nadchodzącej debacie przedwyborczej, organizowanej przez "Super Express". Poza Zawiszą wystąpią w niej Józefa Szczurek-Żelazko (PiS), Marzena Okła-Drewnowicz (KO), Jacek Protasiewicz (Trzecia Droga), Michał Wawer (Konfederacja) oraz Jakub Szczepański (Bezpartyjni Samorządowcy).

Debata odbędzie się w niedzielę, 1 października, o godz. 18:00. Widzowie mogą ją zobaczyć na se.pl oraz na profilach "Super Expressu" na Facebooku oraz w serwisie YouTube.