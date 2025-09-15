Masz ulubiony catering w Warszawie? Zgłoś i zagłosuj! Plebiscyt "Smakujesz – głosujesz" wystartował

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2025-09-15 10:00

Czy Twój catering dietetyczny dba o Twoje zdrowie, sylwetkę i dobre samopoczucie każdego dnia? Teraz masz szansę wyrazić swoją wdzięczność. Rusza plebiscyt "Smakujesz – głosujesz", w którym wyłonimy trzy najlepsze firmy cateringowe działające w Warszawie i okolicach. Nie przegap okazji, by Twój faworyt zdobył zasłużone uznanie.

Masz ulubiony catering w Warszawie? Zagłosuj i wygraj. Plebiscyt Smakujesz – głosujesz wystartował

i

Autor: Artykuły redakcyjne/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Kto może wziąć udział w plebiscycie?

Plebiscyt "Smakujesz – głosujesz" to szansa dla wszystkich firm cateringowych, które oferują diety pudełkowe i działają na terenie Warszawy lub w promieniu 50 km od miasta. Ważne jest, aby firma posiadała własną stronę internetową lub aktywnie prowadziła profil w mediach społecznościowych. Jeśli znasz taką firmę, koniecznie zachęć ją do wzięcia udziału.

Harmonogram plebiscytu "Smakujesz – głosujesz" – krok po kroku

Plebiscyt podzielony jest na kilka etapów, aby zapewnić sprawiedliwy i transparentny wybór najlepszych usług cateringowych. Oto szczegółowy harmonogram.

  • Zgłoszenia uczestników: 15.09.2025 – 28.09.2025. To czas, w którym firmy cateringowe mogą zgłaszać swój udział poprzez specjalny formularz na stronie plebiscytowej.
  • Weryfikacja kandydatów: 29.09.2025 – 05.10.2025. Organizatorzy dokładnie sprawdzą wszystkie zgłoszenia pod kątem zgodności z regulaminem i poprawności danych.
  • Głosowanie: 06.10.2025 – 19.10.2025. Najważniejszy etap, w którym to Ty, jako klient, możesz oddać głos na swój ulubiony catering.
  • Ogłoszenie zwycięzców: 20.10.2025 – 26.10.2025. Po zliczeniu wszystkich głosów poznamy trzech zwycięzców plebiscytu!

Pamiętaj, aby śledzić stronę smakujeszglosujesz.se.pl, gdzie znajdziesz wszystkie aktualne informacje i wyniki.

Smakujesz? Głosujesz!

i

Autor: SE Link: https://smakujeszglosujesz.se.pl/

Jak zgłosić swój ulubiony catering? 

To bardzo proste:

  • wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie plebiscytowej,
  • poczekaj na kontakt ze strony organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia,
  • potwierdź swój udział, akceptując regulamin – można to zrobić wysyłając e-mail na adres [email protected].

Po pozytywnej weryfikacji, catering zostanie dodany do listy uczestników, na których będzie można głosować.

Dwa sposoby na oddanie głosu w drugim Etapie

Po opublikowaniu listy cateringów, organizatorzy plebiscytu przygotowali dwie możliwości oddania głosu, aby każdy mógł wybrać najwygodniejszą dla siebie opcję (Etap 2):

Głosowanie bezpłatne

  • Wymaga zalogowania się za pomocą konta Google (usługa Google Firebase).
  • Każdy użytkownik może oddać 1 głos dziennie na wybranego uczestnika.
  • Zabronione jest głosowanie wielokrotne przy użyciu różnych adresów e-mail lub obejście systemu zabezpieczeń.

Głosowanie płatne

  • Głosujący może zakupić pakiet wirtualnych głosów poprzez formularz zamówienia na stronie plebiscytowej.
  • Głosy z pakietu zostaną przypisane do wybranego uczestnika w ciągu 2 godzin od zakupu.

Celem plebiscytu "Smakujesz – głosujesz" jest wyłonienie trzech najlepszych usług cateringowych w Warszawie, które wyróżniają się dbałością o zdrowie, formę i komfort swoich klientów. To Ty decydujesz, który catering zasługuje na wygraną.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki