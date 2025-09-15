Masz ulubiony catering w Warszawie? Zgłoś i zagłosuj! Plebiscyt "Smakujesz – głosujesz" wystartował

Kto może wziąć udział w plebiscycie?

Plebiscyt "Smakujesz – głosujesz" to szansa dla wszystkich firm cateringowych, które oferują diety pudełkowe i działają na terenie Warszawy lub w promieniu 50 km od miasta. Ważne jest, aby firma posiadała własną stronę internetową lub aktywnie prowadziła profil w mediach społecznościowych. Jeśli znasz taką firmę, koniecznie zachęć ją do wzięcia udziału.

Harmonogram plebiscytu "Smakujesz – głosujesz" – krok po kroku

Plebiscyt podzielony jest na kilka etapów, aby zapewnić sprawiedliwy i transparentny wybór najlepszych usług cateringowych. Oto szczegółowy harmonogram.

Zgłoszenia uczestników: 15.09.2025 – 28.09.2025. To czas, w którym firmy cateringowe mogą zgłaszać swój udział poprzez specjalny formularz na stronie plebiscytowej.

Weryfikacja kandydatów: 29.09.2025 – 05.10.2025. Organizatorzy dokładnie sprawdzą wszystkie zgłoszenia pod kątem zgodności z regulaminem i poprawności danych.

Głosowanie: 06.10.2025 – 19.10.2025. Najważniejszy etap, w którym to Ty, jako klient, możesz oddać głos na swój ulubiony catering.

Ogłoszenie zwycięzców: 20.10.2025 – 26.10.2025. Po zliczeniu wszystkich głosów poznamy trzech zwycięzców plebiscytu!

Pamiętaj, aby śledzić stronę smakujeszglosujesz.se.pl, gdzie znajdziesz wszystkie aktualne informacje i wyniki.

Jak zgłosić swój ulubiony catering?

To bardzo proste:

wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie plebiscytowej,

poczekaj na kontakt ze strony organizatora w celu potwierdzenia zgłoszenia,

potwierdź swój udział, akceptując regulamin – można to zrobić wysyłając e-mail na adres [email protected] .

Po pozytywnej weryfikacji, catering zostanie dodany do listy uczestników, na których będzie można głosować.

Dwa sposoby na oddanie głosu w drugim Etapie

Po opublikowaniu listy cateringów, organizatorzy plebiscytu przygotowali dwie możliwości oddania głosu, aby każdy mógł wybrać najwygodniejszą dla siebie opcję (Etap 2):

Głosowanie bezpłatne

Wymaga zalogowania się za pomocą konta Google (usługa Google Firebase).

Każdy użytkownik może oddać 1 głos dziennie na wybranego uczestnika.

Zabronione jest głosowanie wielokrotne przy użyciu różnych adresów e-mail lub obejście systemu zabezpieczeń.

Głosowanie płatne

Głosujący może zakupić pakiet wirtualnych głosów poprzez formularz zamówienia na stronie plebiscytowej.

Głosy z pakietu zostaną przypisane do wybranego uczestnika w ciągu 2 godzin od zakupu.

Celem plebiscytu "Smakujesz – głosujesz" jest wyłonienie trzech najlepszych usług cateringowych w Warszawie, które wyróżniają się dbałością o zdrowie, formę i komfort swoich klientów. To Ty decydujesz, który catering zasługuje na wygraną.