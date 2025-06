Mateusz Borek przekazał szokujące informacje! Cezary Kulesza po pierwszej rozmowie. To nazwisko znają wszyscy

Cezary Kulesza po rezygnacji Michała Probierza kolejny raz stanie przed zadaniem wybrania nowego selekcjonera reprezentacji Polski. W mediach pojawiają się spekulacje dotyczące nazwisk pojawiających się na liście do objęcia "biało-czerwonych". Lukas Podolski w rozmowie z "goal.pl" jest przekonany wobec jednego z trenerów - Jana Urbana.

- Kilka razy mówiłem w wywiadach, że Jan Urban to dobry kandydat na selekcjonera. Ma dobre podejście do piłki, potrafi ułożyć relacje między ludźmi i ma taki hiszpański luzik. Powstaje tu jednak inne pytanie: jak ma grać Polska. Ładnie dla oka, ofensywnie, budując szybko akcje od tyłu, jednym-dwoma podaniami? Jan Urban lubi piłkę hiszpańską, tam grał i trenował. Jeśli Polska miałaby tak grać, to jeszcze raz powiem, że trener Urban to dobry wybór - powiedział "Poldi".

Kolejnym z kandytatów ma być Miroslav Klose, o czym poinformował "Fakt". Zdaniem mediów jego propozycja została złożona do siedziby polskiego związku.

Maciej Skorża nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! Mateusz Borek przekazał sensacyjne wieści

Mateusz Borek w jednym z programów "Kanału Sportowego" zdradził, że Kulesza jest już po pierwszej rozmowie z Maciejem Skorżą. Potencjalny kandydat ma ważny kontrakt z japońskim klubem i wygasa dopiero w 2026 roku.

- Ja rozmawiałem z prezesem dwa dni temu. Jest po pierwszej rozmowie z Maciejem Skorżą. Nie wiem, czy była to rozmowa w cztery oczy, sygnał był trochę słaby (...) Trzeba wspomnieć o tym, że Maciej Skorża - z tego, co mówił prezes - ma ważny kontrakt do czerwca 2026 roku, więc myślę, że byłaby to kwestia jakiegoś porozumienia. Nie wykluczam nawet wykupienia z Urawy, gdyby na tego selekcjonera zdecydował się sternik polskiego związku - przekazał Borek.

Słynny dziennikarz zaprzeczył słowom, że Skorża ma być nie zainteresowany objęciem reprezentacji Polski.