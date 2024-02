Mazowiecki konserwator zabytków odwołany! Prof. Jakub Lewicki stracił stanowisko

Prof. Lewicki potwierdził, że został odwołany. - Już wcześniej prosiłem panią minister o zdjęcie mnie z tego stanowiska. Pani minister przychyliła się do tego i dzisiaj pan wojewoda wręczył mi odwołanie. Uważam, że to najlepsza sytuacja dla mnie i dla urzędu. Zaszczytem dla mnie było to siedem lat pracować. W mojej ocenie jest to najlepszy urząd konserwatorski w Polsce. Odnieśliśmy wiele sukcesów, wykonaliśmy ogromną liczbę wpisów do rejestru i skutecznych decyzji konserwatorskich. Pewien etap się zamknął, reszta jest już dla mojego następcy - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Dodał, że bardzo cenił sobie współpracę z ratuszem. - Warszawa ma znakomitych wiceprezydentów - panią Kaznowską, pana Olszewskiego i Bratka. Bardzo się cieszę, że mogłem z nimi współpracować – powiedział na zakończenie.