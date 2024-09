34-latek doprowadził do wypadku i uciekł. Nie żyje jego ojciec

To imię zniknęło z polskich domów. Rodzice unikają go jak ognia! Przeszło do lamusa

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem (17 września) w Nowej Grabownicy. 34-latek doprowadził do wypadku i zbiegł bez udzielenia pomocy swojemu 67-letniemu ojcu. Ranny pasażer trafił do szpitala, jednak nad ranem ostrowscy policjanci dostali informację, że zmarł. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Łukasz Ż. po wypadku na Trasie Łazienkowskiej zadzwonił do matki ofiary. "Uciekam do Hiszpanii"

34-latkowi grozi do 20 lat pozbawienia wolności

Po odnalezieniu syn 67-latka został zatrzymany i przewieziony na komendę. Badanie alkomatem wykazało ponad promil alkoholu w organizmie. Dodatkowo wyszło na jaw, że mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów kat. B.

W piątek 20 września 34-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz nieudzielenia pomocy, za co grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności. Został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące.