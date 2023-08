Skażona woda w wodociągach. Mieszkańcy kilku gmin mają ogromny problem

Poszedł na spacer do lasu, to co zobaczył sprawiło, że zdębiał. Szok na Mazowszu

Brak przydatności do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego stwierdził w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Piasecznie. Aż do odwołania nie można używać wody z kranu również w procesie produkcyjnym żywności, do przygotowywania posiłków, mycia owoców i warzyw czy naczyń kuchennych oraz do kąpieli, mycia zębów i przemywania otwartych ran. Może być natomiast wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. spłukiwania toalet. Taką decyzję podjęto ze względu na zanieczyszczenie wody spowodowane obecnością enterokoków.

Ostrzeżenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu w sprawie przydatności wody do spożycia. W sobotę sanepid pobierze do zbadania nowe próbki wody.

