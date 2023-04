Metro w Warszawie kończy 28 lat! Przewiozło miliardy pasażerów. Tak je otwierano w 1995 roku [ZDJĘCIA]

Metro w Warszawie ma 28 lat!

Metro Warszawskie ma co świętować. Właśnie mija 28 lat, od kiedy do użytku oddany został pierwszy odcinek M1 od stacji Kabaty do stacji Politechnika. Długość trasy wynosiła wtedy 11 km, a uroczyste uruchomienie metra odbyło się 7 kwietnia 1995 roku na stacji Wilanowska. Stamtąd punktualnie o godz. 12:35 pociągi metra ruszyły po raz pierwszy w trasę, a udział w uroczystości wzięli m.in. premier Józef Oleksy, prezydent Warszawy Marcin Święcicki i prymas Polski Józef Glemp.

Od tamtej chwili stopniowo zaczęto budować kolejne stacje. 26 maja 1998 roku oddano do eksploatacji kolejny odcinek metra do stacji Centrum. Wówczas Warszawskie Metro miało już 12,5 km długości oraz 12 stacji. Z kolei 11 maja 2001 roku włączone do ruchu zostały stacje Świętokrzyska i Ratusz. Tym samym trasa metra wydłużyła się do 14,2 km.

Kolejnym krokiem było oddanie do użytku stacji Dworzec Gdański 20 grudnia 2003 roku. Była to 15 stacja, a trasa podziemnych pociągów mierzyła już 15,5 km. Decyzją ówczesnego prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego, 16 stacja, czyli Plac Wilsona, została włączona do ruchu 8 kwietnia 2005 roku o godz. 5:08. Następnie 29 grudnia 2006 roku otwarto stację Marymont, 23 kwietnia 2008 roku stację Słodowiec, a 25 października 2010 roku stację Młociny.

Budowa metra M2

Kolejnym etapem rozbudowy Metra Warszawskiego było podpisanie 28 października 2009 roku umowy na budowę centralnego odcinka II linii metra w Warszawie. 16 maja 2012 r. została uruchomiona pierwsza z czterech tarcz drążących centralny odcinek II linii metra. Z kolei 8 marca 2015 roku o godzinie 9:30 otwarty został centralny odcinek M2. Pierwszy pociąg z pasażerami ruszył ze stacji Świętokrzyska w kierunku stacji Dworzec Wileński.

Metro w Warszawie

Aktualnie pierwszą linię metra tworzy 21 stacji. Są to:

Metro Kabaty

Metro Natolin

Metro Imielin

Metro Stokłosy

Metro Ursynów

Metro Służew

Metro Wilanowska

Metro Wierzbno

Metro Racławicka

Metro Pole Mokotowskie

Metro Politechnika

Centrum

Metro Świętokrzyska

Metro Ratusz Arsenał

Dworzec Gdański

Pl. Wilsona

Metro Marymont

Słodowiec

Metro Stare Bielany

Metro Wawrzyszew

Metro Młociny

Z kolei linię M2 tworzy obecnie 18 stacji:

Bemowo

Ulrychów

Księcia Janusza

Młynów

Płocka

Rondo Daszyńskiego

Rondo ONZ

Metro Świętokrzyska

Nowy Świat – Uniwersytet

Centrum Nauki Kopernik

Stadion Narodowy

Dworzec Wileński

Szwedzka

Targówek Mieszkaniowy

Trocka

Zacisze

Kondratowicza

Bródno

III linia metra w Warszawie

Wciąż głośno jest o planach budowy III linii metra. Ten temat wywołuje skrajne emocje zarówno u mieszkańców Warszawy, jak i u polityków. Problematyczny zdaje się być proponowany przebieg stacji M3. Póki co sytuacja nie jest jeszcze jasna. Nadal analizowane są warianty możliwego przebiegu trasy M3.

Tymczasem wyciekły kolejne plany stołecznych urzędników, którzy chcą zbudować M4 i M5. Jak wynika z mapki, do której w minionym roku dotarła "Gazeta Wyborcza", M4 miałoby połączyć Tarchomin z Ursynowem biegnąc przez Żoliborz, Wolę, Ochotę i Mokotów, z kolei M5 miałaby przebiegać z Gocławka przez Plac Konstytucji, Dworzec Zachodni na Ursus.

Jedno jednak jest pewno. Przez ostatnich 28 lat Metro Warszawskie bardzo się rozwinęło, a plany zakładają kolejne rozbudowy podziemnego transportu w stolicy.