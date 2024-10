SZOK!

PAP: Mężczyzna, który potrącił pieszego na rondzie Tybetu to kierowca autobusu, który spadł z mostu Grota-Roweckiego

Zuzanna Sekuła PAP - Polska Agencja Prasowa 19:32 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

PAP informuje, że mężczyzna, który w środę rano 9 października potrącił pieszego na rondzie Tybetu i uciekł to dokładnie ten sam kierowca, który w 2020 roku doprowadził do katastrofy autobusu na moście Grota-Roweckiego. W tragedii zginęła jedna pasażerka, ranne zostały 22 osoby, z czego trzy były w stanie ciężkim. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go na siedem lat więzienia oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.