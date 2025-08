- Była wielka radość! Potem niestety rozczarowanie. Mój pluton miał zbiórkę na czwartym piętrze budynku na rogu Poznańskiej i Hożej. A ja byłem na Dobrej u swojej dziewczyny, przepięknej Lusi (przyszłej żony – red.) Byłem się pożegnać. Tam mnie złapał kolega „Lech”, zabrał mnie stamtąd zawiadamiając „Adam, zbiórka!”. Gdy tylko wyszliśmy z budynku, nad Pragą krążyły i toczyły walkę dwa samoloty – niemiecki messerschmitt i rosyjski Jak - myśliwiec. Robiły kółka i strzelały, ale się nie trafiły i w końcu odleciały. A my z kolegą mieliśmy za zadanie przetransportować broń do punktu zbiorki. Broń długa pojechała na wózku, a ja targałem torbę z pistoletami. Lekkie to nie było. Bezpieczne też nie – rozpoczyna swoją opowieść powstaniec warszawski Roman Lipiec ps. Adam. I wylicza szczegółowo: - Dostarczyliśmy wtedy do punktu zbiórki 12 karabinów, dwa peemy, 27 pistoletów typu vis, Parabellum, waltery i masę amunicji.