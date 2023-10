Sońsk. Niezwykła akcja ratunkowa. Ściągali mężczyznę z drzewa!

Niezwykłe wydarzenie miało miejsce w Sońsku w ostatni wtorek, 3 października, kiedy to straż pożarna otrzymała zgłoszenie o uwięzionym mężczyźnie w koszu podnośnika. Koszmar ten rozegrał się po godzinie 19 na ulicy Łąkowej.

Okazało się, że mężczyzna był zaangażowany w prace związane z wycinką drzewa. Niestety, los był mu niełaskawy, ponieważ podnośnik, na którym się znajdował, niespodziewanie uległ awarii. W efekcie, mężczyzna został uwięziony na wysokości około 15 metrów nad ziemią.

Na ratunek ruszyli strażacy, którzy skorzystali ze specjalistycznego sprzętu do ratownictwa wysokościowego. Pierwsi na miejscu pojawili się druhowie z OSP Gąsocin, pomimo tego, że mieli do pokonania kilka kilometrów więcej niż inne zastępy. Po krótkim czasie zdołali dotrzeć do uwięzionego mężczyzny i przetransportować go bezpiecznie na ziemię. Na szczęście, nie wymagał żadnej pomocy medycznej.

Akcja ratunkowa zaangażowała cztery zastępy straży pożarnej z Ciechanowa, Gąsocina i Sońska. Wszystkie działania trwały niespełna godzinę, a strażacy wykazali się ogromnym profesjonalizmem i determinacją, co pozwoliło uniknąć tragicznych konsekwencji tego niezwykłego zdarzenia.