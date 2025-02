Drogi w Warszawie zapłoną! Do remontu idzie między innymi most Siekierkowski

LISTA REMONTÓW

Miasto ogłosiło, co nowego będzie się działo na drogach w tym roku. Most Siekierkowski idzie do remontu!

Jeszcze nie skończyła się przebudowa wiaduktów na Trasie Łazienkowskiej, a Zarząd Dróg Miejskich szykuje się do remontu Mostu Siekierkowskiego! Prace mają zacząć się jeszcze w tym roku. Na szczęście tym razem drogowcy nie przewidują zamykania jezdni dla kierowców. W planach jest jednak sporo innych robót, które spowodują utrudnienia na drogach.