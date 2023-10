Mieli otwierać tunel w Sulejówku, wyszła klapa. Drogowcy będą musieli zrywać nowy asfalt

Jest petycja do władz miasta

Miało być wielkie otwarcie, a wyszła klapa. Urzędnicy z Sulejówka zapowiadali, że w niedzielę, 1 października kierowcy będą mogli skorzystać z budowanego od roku tunelu. Inwestycja jest przez wszystkich bardzo wyczekiwana. Na przejeździe kolejowym za każdym razem, gdy opuszczają się szlabany powstają potężne korki.

Otwarcie tunelu pod torami w oczywisty sposób usprawni ruch samochodowy. Uroczyste otwarcie przejazdu miało nastąpić w niedzielę. I wtedy okazało się, że trzeba zwinąć rozwiniętą do przecięcia wstęgę. - Właśnie zakończyły się próbne odwierty nawierzchni drogowej w tunelu, które miały zweryfikować to czy spełnia ona wymogi kontraktowe. Niestety podczas dzisiejszej komisji okazało się, że wyniki nie spełniają nałożonych przez nas wymogów, dlatego też Wykonawca będzie musiał zbudować nawierzchnię od nowa – przekazali w mediach społecznościowych urzędnicy.

O szczegóły zapytaliśmy Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. - Problemy dotyczy nawierzchni na odcinku 500 metrów. Nawierzchnia jest niezgodna znasza specyfikacją – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Monika Burdon, rzeczniczka MZDW. Urzędniczka zapewnia jednak, że o opóźnieniu na razie nie ma mowy. - Wykonawca ma czas na oddanie obiektu do 21 października. Nie można więc mówić o opóźnieniu – przekonuje.

Przełożenie daty otwarcia nie spotkało się jednak z entuzjazmem. Rozczarowania nie kryją sami urzędnicy. - Pozytywne jest to, że praktycznie wszystkie inne prace budowlane zostały już zakończone i zgłoszone do WINB. Mamy nadzieję, ze w przyszłym tygodniu podamy Państwu już ostatecznym termin oddania tunelu do użytku – napisali tydzień temu urzędnicy.