Pożar w Ząbkach. Mieszkańcy dostali pilny komunikat. Chodzi o ich samochody!

Od soboty (5 lipca) mieszkańcy spalonego budynku przy ul. Powstańców w Ząbkach (woj. mazowieckie) mają możliwość wejścia do swoich mieszkań. Możliwość ta dotyczyła jedynie lokatorów z parteru, pierwszego i drugiego piętra. Mieszkańcy wyższych pięter, ze względu na zniszczenia, nie mogą wejść do swoich lokali.

− Komenda Powiatowa Policji w Wołominie informuje, że od soboty od godziny 16 do 20 oraz w kolejnych dniach w godzinach 08 do 20 mieszkańcy będą mieli możliwość wejść jednorazowo do swoich lokali znajdujących się na trzech pierwszych kondygnacjach budynku − podała w sobotę Komenda Stołeczna Policji.

Teraz, jak czytamy na grupie zrzeszającej mieszkańców Ząbek w mediach społecznościowych, pojawił się kolejny komunikat. Tym razem został on opublikowany przez zarządcę budynku. − W dniu dzisiejszym (9 lipca) otrzymaliśmy informację od policji o możliwości wejścia do hal garażowych. Wejście będzie odbywać się 9 lipca zgodnie z harmonogramem: klatka I od godziny 14, klatka III od godziny 15, klatka IV od godziny 16, klatka II od godziny 17 − czytamy w komunikacie.

W celu wejścia do garaży w pierwszej kolejności − jak czytamy − trzeba udać się do mobilnego posterunku policji znajdującego się na terenie osiedla przy posterunku ochrony.

− Będziecie państwo mogli zabrać z hal swojego samochody. Będzie to jedyna możliwość wejścia do hali. Proszę mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość oraz kluczyki do samochodów − czytamy dalej.

Przypominamy, że „Super Express” od początku relacjonował wydarzenia związane z dramatycznym pożarem. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga aktualnie ustala przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia.

− Dotychczas przesłuchano około 150 osób. Są to mieszkańcy budynku dotkniętego pożarem, a także naoczni świadkowie zdarzenia. Apelujemy do wszystkich świadków zdarzenia, którzy nagrywali bądź robili zdjęcia pożaru od godz. 19:00 do 19:30 o przekazanie ich prokuraturze − informuje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga.

Sonda Byłeś kiedyś świadkiem pożaru? Tak Nie Nie pamiętam