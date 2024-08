Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Warszawa to jedno z niewielu miast w Polsce, które może pochwalić się tak interesującą historią. Miłośnicy zwiedzania czują się tutaj jak w niebie, bowiem wyjątkowych obiektów do odwiedzenia nie brakuje. Co ciekawe, okazuje się, że od maja 2024 roku mieszkańcy i turyści zyskali nowe miejsce warte zobaczenia, a dokładnie pałac Krasińskich znany również jako pałac Rzeczypospolitej.

Budowla powstała w latach 1677-1695 dla wojewody płockiego - Jana Dobrogosta Krasińskiego, natomiast za wyjątkowy projekt odpowiadał Tylman Gamerski. Na przestrzeni ostatnich lat obiekt stał się swego rodzaju magazynem dla cennych zbiorów Biblioteki Narodowej, a turyści niestety nie mieli do niego wstępu. Po latach jednak wszystko się zmieniło i dokładnie 21 maja 2024 roku po raz pierwszy pałac otworzył się dla odwiedzających. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Pałac Krasińskich w Warszawie otwarty dla turystów

Do tej pory obiekt otwierał się dla odwiedzających tylko podczas wyjątkowych okazji, takich jak np. literacki piknik Biblioteki Narodowej. Teraz jednak po zakończeniu modernizacji, pałac otwarty jest przez sześć dniu w tygodniu od godziny 11 do 19 i co ciekawe, nie trzeba płacić za bilety, bowiem wejście jest bezpłatne!

Każdy, kto będzie chciał poznać to miejsce, może tutaj przyjść i doświadczyć tego absolutnie unikalnego pałacu i dodatkowo zobaczyć reprezentację najwspanialszej i najbardziej cennej kolekcji książek, manuskryptów i rękopisów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej. Moim zdaniem to jeden z najpiękniejszych pałaców warszawskich - mówił przed otwarciem Tomasz Konior, architektura.muratorplus.pl.

Wnętrza budynku zachwycają niemalże każdego. Wykonanie i architektura to jednak nie wszystko! W obiekcie można podziwiać zabytki polskiej literatury i kultury. Rękopisy Cypriana Kamila Norwida czy oryginał utworu "Mury" Jacka Kaczmarskiego to tylko początek. Jeśli będziesz więc w stolicy, pomyśl nad odwiedzenia tak niepowtarzalnego punktu na mapie miasta. Pałac znajduje się na placu Krasińskich 3/5.