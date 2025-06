Młody kibic nie mógł powstrzymać łez przy spotkaniu z Jakubem Błaszczykowskim! Znakomite zachowanie byłego kapitana reprezentacji Polski

Marcin Gortat kolejny raz zorganizował wielkie wydarzenie charytatywne, a jego drużyna złożona z samych gwiazd pokonała zespół NATO 67:64. Na parkiecie w koszulkach Gortat Team pojawiły się takie gwiazdy jak m.in. Tomasz Fornal, Jakub Błaszczykowski, Mamed Khalidov, Ekipa Bungee (Dzinold, Meghani, Bandura i Tuszol), czy Łukasz Fabiański.

Gortat nie krył emocji przed wielkim starciem.

- Jestem naprawdę podekscytowany, że po raz kolejny wraz z Fundacją MG13 zorganizujemy Wielki Mecz Gortat Team vs NATO Team w moim rodzinnym mieście, Łodzi. W zeszłym roku udało nam się wyprzedać wszystkie bilety, co było dla mnie ogromnym zaszczytem. Mam nadzieję, że w tym roku powtórzymy ten sukces i po raz kolejny stworzymy niezapomniane widowisko. Co więcej, w tym roku do drużyny NATO dołączą żołnierze z wojsk specjalnych, co doda smaczku temu spotkaniu - powiedział były koszykarz NBA.

Jakub Błaszczykowski tuż po meczu pobiegł do kibiców na wózkach i ich rodzin. Jeden z chłopaków, gdy go zobaczył, po prostu się popłakał 🥹 pic.twitter.com/5ml1q9Y2KP— Dominik Wardzichowski (@dwardzich22) June 14, 2025

Wzruszająca chwila z udziałem Jakuba Błaszczykowskiego. Młody kibic zalał się łzami

JakubNagranie Dominika Wardzichowskiego na portalu "X" obiegło cały internet. Dziennikarz "Sport.pl" uchwycił, jak Jakub Błaszczykowski podszedł do kibiców na wózkach i ich rodzin. Były reprezentant Polski nie odmawiał zdjęć, a wręcz przeciwnie powiedział od razu, że nie przyszedł robić tylko grupowych fotografii, ale także pojedyncze.

Młody kibic po zrobieniu zdjęcia ze swoim idolem nagle się zalał się łzami, a Błaszczykowski zachował się fantastycznie. Od razu próbował uspokoić chłopaka, po czym go przytulił. Taka sytuacja od razu została zauważona przez internautów. "Szanowny Panie Kubo! Takich właśnie Herosów potrzebuje świat!!!", "Błaszczykowski wieczny szacunek za takie podejście i charakter do ludzi, chciałoby się oglądać takie momenty częściej", "Nie tylko dobry piłkarz,po prostu dobry człowiek. To widać po takich szczerych drobnych gestach".