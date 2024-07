W Warszawie obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Co to oznacza dla kierowców?

Młody kierowca trzasnął audi w drzewo. 36-latek nie żyje, nastolatek w ciężkim stanie

Dramat rozegrał się na drodze z Chmielewa Wielkiego do Grzebska. - Jak wynika z ustaleń policjantów, pracujących z udziałem prokuratora, na miejscu zdarzenia, kierujący audi 22-letni mieszkaniec pow. mławskiego, na łuku drogi, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi a następnie tylnym bokiem auta uderzył w drzewo. Jeden z trójki pasażerów siedzących na tylnej kanapie, 36-letni mężczyzna, zginał na miejscu wypadku. Drugi, 17-letni mieszkaniec pow. mławskiego, doznał ciężkich obrażeń ciała. Został przetransportowany do szpitala w Mławie, a stamtąd do szpitala w Warszawie. Ranne zostały także dwie pasażerki audi w wieku 19 i 15 lat, przewieziono je do szpitala w Mławie – mówi asp. szt. Anna Pawłowska z mławskiej policji.

Kierowcy nic się nie stało. 22-latek był trzeźwy, ale pobrano od niego krew do dalszych badań. - Trwają dalsze, szczegółowe ustalenia przebiegu i przyczyn wypadku. Czynności prowadzi mławska komenda policji pod nadzorem prokuratora – dodaje policjantka.